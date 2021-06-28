Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, toplantıya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısında DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/ YPG 'nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik' dedi.

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