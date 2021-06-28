Çavuşoğlu, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Salgında örnek gösterilen ülke yine kapandı! Sebebi Türkiye'yi de tedirgin edecek cinsten

Bakan Çavuşoğlu toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda DEAŞ'la etkin mücadele için görüşlerimizi paylaştık. Bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütünden yararlanmanın yanlışlığına, PKK/ YPG 'nin bölgedeki terör eylemlerine dikkat çektik" dedi.

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