Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"

6 saat önce

AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı

AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

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Çavuşoğlu: Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz

Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:29 Kaynak: AA
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