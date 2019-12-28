Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz' - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Denklemi değiştirdik oyunları bozduk, bir bir oyunları bozuyoruz"
6 saat önce
AK Parti Antalya İl Başkanlığı AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:29 Kaynak: AA
AK Parti Antalya İl Başkanlığı
AK Parti Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş Antalya İl Danışma Toplantısı'na katıldı.
(3)
Son Dakika Osmaniye'de iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı Bedava halı ve paspas için birbirlerini ezdiler Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yerli otomobil tüm dünyayı ayağa kaldırdı, Avrupa bunu konuşuyor AK Parti'de 7. Olağan Kongre süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara seslendiği video ile başladı