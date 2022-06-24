Çavuşoğlu: "Seçim tarihi belli, 2023 Haziran" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Seçim tarihi belli, 2023 Haziran"

24.06.2022 11:47

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması MALATYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Malatya İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Seçim tarihi belli, 2023 Haziran' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çavuşoğlu: "Seçim tarihi belli, 2023 Haziran" - Son Dakika
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