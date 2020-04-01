Çavuşoğlu: "Devletimiz, hükümetimiz tarımda da üreticimizi mağdur etmeyecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Devletimiz, hükümetimiz tarımda da üreticimizi mağdur etmeyecektir' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "Devletimiz, hükümetimiz tarımda da üreticimizi mağdur etmeyecektir"

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım ile e-Çiftçi portallarını yeniden düzenleyerek, çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-Tarım portalına dönüştürdüklerini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, e-Tarım ile e-Çiftçi portallarını yeniden düzenleyerek, çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-Tarım portalına dönüştürdüklerini bildirdi.

Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında video konferansla sektör toplantısı yaparak bölgelerden değerlendirme aldı. Antalya ile yapılan toplantıya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Türkiye'de 13 bini aşkın vatandaşın hastalanmasına ve 214 vatandaşın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, hasta olanlara da acil şifalar dileyen Pakdemirli, Türkiye'nin ve dünyanın bu salgından bir an önce kurtulmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Pakdemirli, salgından kurtulmak için devlet ve millet olarak çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, virüsün görüldüğü ilk günden itibaren tedbirler aldıklarını aktardı.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini il il, mahalle mahalle takip ettiklerini belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bugünlerde çiftçimizim, üreticimizin bizim desteğimize daha çok ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Onun için geçen hafta, 81 İl Tarım Orman Müdürümüz ve Bölge Müdürlerimiz ile video konferans yoluyla görüştüm. Üreticimizin, yetiştiricimizin sorunlarının yakından takip edilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimde arz sorunun yaşanmaması için çiftçimizin her türlü ihtiyaçların karşılanması talimatını verdim. Bugün de ilk olarak Antalya ile görüşmek istedim. 'Söz sizde' buluşmalarımızın video konferanslı ilk toplantısını ülkemizin sebze-meyve hali, cennet şehir Antalya ile yapmaya karar verdim."

"Gıda sektörü hızlı şekilde üretime devam ediyor"

Pakdemirli, şu an birçok sektörün yavaşladığına işaret ederek, "Ancak bu süreçte, tek bir sektör kapasitesini artırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor. O da gıda sektörü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de toprak ve suyun buluşmasına vesile olduğu için, tarımsal ve hayvansal üretimin artması için daha etkin politikalar oluşturduk." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılı "Tarım ve Orman Bakanlığının Dijitalleşme Yılı" olacak şekilde kurguladıklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini anımsatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz, üreticimiz, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri, bir tıkla hemen halledilebiliyor. Mesela e-Tarım portalı ile mevcutta kullandığımız e-Çiftçi portalını yeniden düzenleyerek, çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-Tarım portalına dönüştürdük. Böylece e-Tarım portalı üzerinden, çiftçiler destekleme ön başvurularını yapabilecek ve sanal POS sistemi ile ödemelerini gerçekleştirerek, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ön başvurularını yapabilecek ve mevcut ÇKS ödemelerini sistem üzerinden alabileceklerdir. Tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz e-Tarım portalını 138 online hizmet ve ilave 50 hizmet ile daha kullanışlı hale getirerek her türlü teknik altyapısını tamamladık. İnşallah yakın bir zamanda çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için e-Tarım portalı adıyla kullanıma sunacağız."

Pakdemirli, 2020'de çiftçinin daha çok sübvanse edilmesi gerektiğini, gıda güvenliğinin sağlanması açısından bunun gerekli olduğunu belirterek, destekleme ödemelerini, 2019 yılına göre yüzde 36 artırarak, 22 milyar liraya çıkardıklarını ve bakanlığın 2020 yılı bütçesinin yüzde 54,6'sının tarımsal desteklemelere ayırdıklarını aktardı.

Hazine tarım arazilerinde kira ödemeleri 6 ay ertelendi

Vatandaşların gıda arzı güvenliği konusunda endişelerinin olmaması gerektiğinin altını çizen Pakdemirli, çiftçilerin, üreticilerin ve yetiştiricilerin üretmeye devam ettiklerini vurguladı.

Pakdemirli, bu süreçte çiftçilere, üretim için finansman sağlaması amacıyla 3,5 miyar liralık destekleme ödemesi yaptıklarını anımsatarak, "Tarımsal üretimde düşük faizli kredi desteği veriyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanacakları kredileri yüzde 25 ila yüzde 100 oranlarında sübvanse edeceğiz. Hazineye ait tarım arazilerini kiralayan çiftçilerimize, zor günlerde finansal destek sağlamak amacıyla nisan, mayıs ve haziran ayı kira ödemelerini 6 ay süreyle erteledik." ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin, salgına karşı çiftçilerin yanında olduğuna işaret eden Pakdemirli, bu kapsamda vadesi nisan ve mayıs aylarında dolacak olan kredilerin anapara ve faiz tutarlarının 2 ay süreyle faizsiz erteleneceğini hatırlattı.

Pakdemirli, Antalyalı çiftçilerin, ürettiği tarımsal ürünlerle hem ülkenin gıda ihtiyacını karşıladığını hem de yaptığı ihracatla dünyanın gıda ihtiyacını karşıladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Antalya'ya son 17 yılda 8 milyar 800 milyon lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz ile ulusal kaynaklarımızdan Antalya'mıza, 209 proje için 103 milyon lira hibe desteği ödedik. 2019'da Antalya'da toplam 49 bin gıda denetimi gerçekleştirdik. Antalya'da son 17 yılda, 228 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek maksadıyla 19 bal ormanı tesis ettik. Orman mahallelerinde yaşayan 2 bin 345 aileye, 59 milyon lira ferdi proje kredisi ve hibe desteği sağladık."

"Sağlık kadar gıda güvenliği de önemli"

Toplantıya video konferansla bağlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın ürün çeşitliliği bakımından ülkenin en zengin illerden olduğunu belirterek, bu dönemde sağlık kadar gıda güvenliğinin de önemli olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, devletin çiftçilere her zaman destek verildiğine işaret ederek, "Özellikle zor süreçlerde devletimiz bu desteğini artırmıştır. Ben inanıyorum ki bu dönemde de devletimiz, hükümetimiz diğer sektörlerde olduğu gibi tarımda da üreticimizi ve ticaret yapan ihracat yapan arkadaşlarımızı mağdur etmeyecektir. Gerekli çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte de çiftçilerimize, ihracatçımıza nasıl destek verilecek bunları da inşallah göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'nın bazı ilçelerinde "Evde Kal" kampanyasına uyulduğunu göremediklerini aktaran Çavuşoğlu, bu konuda mevcut kanun çerçevesinde daha sıkı tedbirlerin alınması ve uyarın yapılması gerektiğini sözlerine ekledi

Antalya Valisi Münir Karaoğlu, çiftçilerin üretime devam ettiğinin altını çizerek, hallerde bazı fiyatlarda düşüş olduğunu ve böyle devam ettiğinde çiftçilerin sıkıntı yaşayacağını anlattı. Karaoğlu, çiftçilerin ihracatı yapabilmesi için hava yolunun açılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Devletimiz, hükümetimiz tarımda da üreticimizi mağdur etmeyecektir

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:35 Kaynak: AA

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