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Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Ödüllerin verilmesi Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası...
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:11 Kaynak: AA
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Ödüllerin verilmesi
Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni'ne katıldı.
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