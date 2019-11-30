Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, 'Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası' ödül törenine katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" ödül törenine katıldı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Ödüllerin verilmesi Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası...

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Ödüllerin verilmesi

Fotoğraf çekimi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen "Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası" Ödül Töreni'ne katıldı.

Çavuşoğlu, Diplomatik ve İş Dünyası Golf Turnuvası ödül törenine katıldı

Mevlüt Çavuşoğlu, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:11 Kaynak: AA
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