Çavuşoğlu Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı Sardor... - Son Dakika

Çavuşoğlu Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanı Sardor...
Çavuşoğlu Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı Sardor Umurzakov karşıladı.
Çavuşoğlu Dış Ticaret Bakanı ve Türkiye- Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Eşbaşkanı Sardor Umurzakov karşıladı
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 04:36
Kaynak: DHA
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