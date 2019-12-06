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Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de) Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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