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Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:39 Kaynak: AA
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