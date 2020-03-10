Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi' - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (17)

Çavuşoğlu: (Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi

Son Dakika Haberleri
21:19 Almanya'da koronavirüs önlemleri arttırıldı - HEİNSBERG
21:10 2020 MotoGP Grand Prix ertelendi
21:10 Ahmet Ağaoğlu ve Semih Özsoy, Etik Kurulu'na sevk edildi
21:05 İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 631'e yükseldi
20:45 BB Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 21:27:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması) Kıta sahanlığımız daha da genişledi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]