Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız

44 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.

Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:43 

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Ekonomi
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