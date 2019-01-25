Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de sondajlarımıza başlayacağız
44 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
, Tükiye'nin ikinci doğal gaz arama platformunun şubat ayında Doğu Akdeniz
'e geleceğini belirterek, "Gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık ve bu bölgede sondajlarımıza başlayacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:43
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