Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları için) AB'nin arabuluculuğuna destek veririz" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

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Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! 300 hektara yakın bir alan kül oldu

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi