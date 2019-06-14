Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj...
1 saat önce
Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "( Doğu Akdeniz
'deki gerilim) Türkiye
ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler"
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