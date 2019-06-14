Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj...
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Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj...

1 saat önce

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler"

Çavuşoğlu:
Çavuşoğlu: "( Doğu Akdeniz'deki gerilim) Türkiye ve KKTC'nin haklarını korumak için sondaj gemilerimizi gönderdik, gemileri gönderince paniklediler"
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:35 Kaynak: AA
KKTC, türkiye, doğu akdeniz, Güncel
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