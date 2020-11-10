Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin" - Son Dakika

12. Büyükelçiler Konferansı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (3)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"

Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur"