Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin"
10.11.2020 14:53
12. Büyükelçiler Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu.
12. Büyükelçiler Konferansı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. (3)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Kıbrıs Türkü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler"
Bakan Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin hakkı olan kaynaklardan vazgeçmesini kimse beklemesin. Bizi dışlayan girişimlerin başarı şansı yoktur"
Son Dakika Moise Kean, profesyonel olmak için 1 yıl annesinden gizli okula gitmediğini söyledi Gizli kamerayı izleyince hayatının şokunu yaşadı! İç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocasıymış Yaşlı kadın, tedavi olmak için gittiği hastanenin ambulansında çıkan yangın sonucu yaşamını yitirdi Hadise makyajsız pozunu paylaştı, herkes aynı şeyi söyledi: Aşk yaramış Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı 2 madde geri çekiliyor Canlı yayında intihar teşebbüsünü takipçileri beğeni yaparak destekledi Eşinin mezarı başında cinayetle ilgili itiraflarda bulunan kadın 5 aydır kayıp Koronavirüs hastası kadının sır ölümü! Karantinanın 5. gününde evinde ölü bulundu