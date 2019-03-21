Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri) Türkiye'nin Dahil...

Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri) Türkiye'nin Dahil...

1 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi.(2)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: " (Doğu Akdeniz ve Kıbrıs etrafındaki hidrokarbon rezervleri) Türkiye'nin dahil edilmediği ya da dışlandığı hiçbir proje gerçekçi değildir. Türkiye'nin uluslarası hukuk çerçevesinde hakları vardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel
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