Çavuşoğlu: "(Doğu Akdeniz ve Kıbrıs Etrafındaki Hidrokarbon Rezervleri) Türkiye'nin Dahil...
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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ortak basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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