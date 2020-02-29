Çavuşoğlu, Doha'daki imza törenine katıldı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Katar'ın başkenti Doha'da, ABD ile Taliban arasında varılan anlaşmanın imza törenine katıldı.

Çavuşoğlu, imza törenine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani ile de görüştü. Çavuşoğlu ayrıca, Doha'da yabancı basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

Görüntü Dökümü

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-İmza töreninden görüntü

-Çavuşoğlu'nun yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

-Çavuşoğlu ile Katar Emiri S¸eyh Temim bin Hamed Al Sani'nin görüşmesi