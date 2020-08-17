Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü
Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştüDominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.
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17.08.2020 16:30:46. #1.13#
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