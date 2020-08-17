Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü

Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştüDominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü

Dominik Cumhuriyeti, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslar kapsamında geldiği Dominik Cumhuriyeti'nde yeni seçilmiş Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü

Dominik Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:54

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Dominik Cumhurbaşkanı Abinader Corona ile görüştü - Son Dakika
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