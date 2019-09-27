Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas

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Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.