Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas Görüşmeden görüntüler Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas
Görüşmeden görüntüler
Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.
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