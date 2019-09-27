Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW
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Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

6 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas Görüşmeden görüntüler Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas

Görüşmeden görüntüler

Ülkeler arası anlaşma imzalanması NEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Miguel Vargas ile bir araya geldi ve ülkeler arası anlaşma imzaladı.

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vargas ile bir araya geldi - NEW

Dominik Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Miguel Vargas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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