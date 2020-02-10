Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu: 'Dost Slovenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam... - Son Dakika
Çavuşoğlu: "Dost Slovenya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için birlikte çalışmaya devam...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın kürsüye gelişi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak...
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:27 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar'ın kürsüye gelişi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
Son Dakika 5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi Koronavirüse savaş açan Çin Devlet Başkanı Şi Chimping, maske takıp sokağa indi Sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan Meryem öğretmen, hayatını kaybetti Belediye Başkan Yardımcısı, zimmet soruşturmasında gözaltına alındı