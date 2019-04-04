Çavuşoğlu-Drian Görüşmesi - Washıngton
51 dakika önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.
- Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Fransa
Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD
'nin başkenti Washington
'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: AA
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