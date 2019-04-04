Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu-Drian Görüşmesi - Washıngton

Çavuşoğlu-Drian Görüşmesi - Washıngton

51 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian
Görüşmeden detaylar WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı. Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:47 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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