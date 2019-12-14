Çavuşoğlu, dünya ekonomik forumu başkanı borge brende ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, dünya ekonomik forumu başkanı borge brende ile görüştü
7 saat önce
Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:08 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü
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