Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:36 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, WEF Başkanı Brende ile görüştüğünü ve bu görüşmede, uluslararası gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
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