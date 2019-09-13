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Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

8 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, WEF Başkanı Brende ile görüştüğünü ve bu görüşmede, uluslararası gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Borge Brende, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 06:36 Kaynak: AA
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