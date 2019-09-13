Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, WEF Başkanı Brende ile görüştüğünü ve bu görüşmede, uluslararası gündemde yer alan konular hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

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