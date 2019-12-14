Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü

7 saat önce

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Doha Forumu'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

Çavuşoğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü

Borge Brende, Katar, Doha, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:02 Kaynak: AA
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