Çavuşoğlu: Dünya yeni bir dönemin eşiğinde, küresel krizleri fırsata çevirmeliyiz (2)

"JAPONYA'NIN DA KENDİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TEDBİRLER ALMASI EN DOĞAL HAKKIDIR"

Bakan Çavuşoğlu, kendisine yöneltilen Japonya'nın sert ve yumuşak güçlerin kullanılması konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine yönelik soruyu şu şekilde cevapladı:

"Ben Türk Dışişleri Bakanı olarak stratejik ortağımız Japonya'nın politikalarını belirleyecek değilim. Ama Japonya'nın güvenliğine önem veriyoruz, istikrarına önem veriyoruz. Japonya'nın dünya barışına yaptığı katkıyı takdir ediyoruz. Japonya'nın özellikle insani konularda, insani yardımlarda öncü olduğunu biliyoruz. Ayrıca Japonya'nın başka bir yumuşak gücü de Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) aracılığıyla dünyanın her yerinde kalkınma projelerini destekliyor. Bizim bölgemizdeki göçmenlere yönelik de ciddi desteği, katkısı var onun için de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki gelişmeler de Japonya'nın güvenliğini doğrudan etkiliyor. Japonya'nın güvenliğine yönelik tehditlerin de olduğunu görüyoruz. Kuzey Kore'nin füze denemelerinden biz de rahatsızız. Dolayısıyla Japonya'nın da kendi güvenliği ile ilgili tedbirler alması en doğal hakkıdır. Krizlerin ve sorunların çözümünde Japonya'nın diplomasiyi ön plana çıkardığını görüyoruz ve bunu takdir ediyoruz. Burada önemli olan bu sert güç ve yumuşak gücü yerinde ve dengeli kullanarak akıllı güç olabilmektir."

"İKİ LİDERİN BİR ARAYA GELMESİYLE ATEŞKES SÖZ KONUSU OLABİLİR"Ukrayna- Rusya savaşına dair yöneltilen soruya Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkese giden yol konusunda biraz önce düşüncelerimi paylaşmıştım. Esasen ikili liderin (Putin-Zelenski) bir araya gelmesiyle artık bir ateşkes söz konusu olabilir. Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızla her görüşmesinde Zelenski ile de bir araya gelmeye hazır olduğunu, müzakere masasına da dönmek istediklerini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da mülakatta buna vurgu yaptı. Aslında Ukrayna da müzakerelere dönmek istediğini defaatle söylemiştir. Fakat savaş uzadıkça daha karmaşık hale geliyor, daha zorlaşıyor. En son yaptığımız görüşmelerde de Semerkant'ta Sayın Putin, Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı görüşmede müzakerelere dönebileceklerini söylemişti. Tabii yeni şartlar olduğunu da aynı zamanda söylüyorlar" şeklinde yanıt verdi."ASYA İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK BİZİM EN DOĞAL HAKKIMIZ" Orta Asya 'da Türkiye 'nin nasıl bir yol izleyeceğine dair soruya Bakan Çavuşoğlu şu şekilde yanıt verdi: "Biz Türkiye olarak Doğu-Batı ekseninde dengeli bir şekilde herkesle ilişkilerimizi geliştirmek isteyen bir ülkeyiz. Ekonominin gücü Asya'ya doğru kayıyor. Yeniden Asya Girişimi'mizle Asya'ya bütüncül bir yaklaşımla tekrar dönüyoruz, ağırlık veriyoruz. Ama biz aynı zamanda Avrupa ülkesiyiz, NATO üyesiyiz. Birçok Avrupa-Atlantik teşkilatında- Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi- önemli üyeyiz ama köklerimiz de Asya'da. Dolayısıyla Asya ile ilişkilerimizi geliştirmek hem siyasi hem ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek bizim en doğal hakkımız. Orta Asya'ya yönelik birçok ülkenin ve uluslararası örgütün ilgisinin arttığını da görüyoruz. Bazı Orta Asya ülkeleriyle Çin'in komşu olduğunu sizler de biliyorsunuz, aynı şekilde Rusya da var. Dolayısıyla bu ülkelerin Orta Asya ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek istemesi doğaldır. Diğer taraftan C5+ Japonya, C5+ Güney Kore , ABD, AB gibi formatlarla diğer aktörler de Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bunu da doğal karşılıyoruz. Ayrıca taşımacılıkta, ulaştırmada Kuzey Koridor artık alternatif olarak görülmezken Doğu-Batı Orta Koridorun önemi arttı. Bu güzergahta, Orta Asya ülkeleri de var, Kafkasya 'da Azerbaycan Gürcistan , Türkiye var. Umarım bu projeler hayata geçer. Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalardan bahsediyorum. Ermenistan da bu sürece dahil olur. Orta Asya ülkelerinin de içinde bulunduğu güzergah stratejik önem kazanmaya başladı. Biz de Türk devletleri olarak entegrasyonumuzu derinleştirmek için Türkiye Devletleri Teşkilatı'nı kurduk. Ama hiçbir ülkeyle rekabet eden bir Türkiye değil, biz kendimize güvenimiz var, kendi birliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Mesela, Rusya bu savaştan önce daha önceki yıllarda istişarelerimize Orta Asya'yı da dahil etmek istedi, böyle bir teklifte bulundu. Biz hemen 'evet' dedik. Şimdi Afrika 'da da çok aktif bir ülkeyiz. Bundan biliyoruz ki çok rahatsız olan Fransa da Afrika konusunda istişareler başlatmak istedi. Biz hemen 'evet' dedik. İlk istişare de son derece verimli geçti. Dolayısıyla biz burada hiçbir ülke ya da uluslararası örgütle rekabet içinde değiliz. İş birliğini ve ekonomik kalkınmayı savunuyoruz, destekliyoruz.""TAHIL ANLAŞMASI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR"

Son olarak Bakan Çavuşoğlu tahıl konusuna da değinerek, "Tahıl konusu, Tahıl Anlaşması sorunsuz bir şekilde işliyor. Son rakamları sizlere vermek istiyorum dün itibarıyla 231 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı. Toplamda 5.2 milyon ton tahıl ürünü Ukrayna'dan farklı ülkelere gitmek üzere ayrıldı. ve İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'nin kolaylaştırıcılığında. Ukrayna tahılının ihracatı karşılığında, Rus tahıl ve gübre ihracatının da kolaylaştırılması konusunda bir mutabakat var. Bu mutabakatın da sorunsuz işlemesi gerekiyor. Bu ürünler aslında yaptırım listesinde değil ancak gemilerin limanlara yanaşması ve hizmet alması, sigortacılık ve ödemeler konusunda bazı tereddüt ve sorunlar vardı. Bu sorunların olmayacağına dair net açıklamaları gerek ABD'den gerek AB'den gördük. Ayrıca Ukrayna'da Rusya'nın amonyumu var, daha önce transfer edilen. Bunun da bazı Avrupa'daki limanlar üzerinden ihracı konusunda BM ile çalışmalarımız var. İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi'ndeki BM heyetinin başındaki arkadaşlarla da bir görüşme gerçekleştirdik geçen Ankara'da. Şu an da buna odaklandık. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edilecek gübreye ihtiyacı var, şu anda ciddi endişe var. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması için de her iki ülkeden sorun yaşanmadan bu ürünlerin ihraç edilmesi gerekiyor. Biz de bu yönde yoğun çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.