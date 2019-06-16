Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Dünyada 242 temsilciliğimiz var"
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Çavuşoğlu: "Dünyada 242 temsilciliğimiz var"

1 saat önce

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.

- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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Çavuşoğlu: Dünyada 242 temsilciliğimiz var
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay, Dışişleri Bakanlığı, Güncel
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