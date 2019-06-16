Çavuşoğlu: "Dünyada 242 temsilciliğimiz var"
1 saat önce
- Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:23 Kaynak: AA
- Dışişleri Bakanlığı Hatay
Temsilciliği'nin açılışı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
'nun konuşması HATAY - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliği'nin açılışına katıldı.
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