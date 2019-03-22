Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Dünyaya İslam Düşmanlığını, Hoşgörüsüzlüğü, Irkçılığı ve Terörizmi Kapsamlı Şekilde Ele...

Çavuşoğlu, Dünyaya İslam Düşmanlığını, Hoşgörüsüzlüğü, Irkçılığı ve Terörizmi Kapsamlı Şekilde Ele...

27 dakika önce

Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

Çavuşoğlu, Dünyaya İslam Düşmanlığını, Hoşgörüsüzlüğü, Irkçılığı ve Terörizmi Kapsamlı Şekilde Ele..., System.String[]
Çavuşoğlu, dünyaya İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı şekilde ele alma ve birlikte mücadele etme çağrısında bulundu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:56 Kaynak: AA

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