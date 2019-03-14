Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü
1 saat önce
Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel.
Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:39 Kaynak: DHA
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