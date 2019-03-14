Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü

1 saat önce

Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel.

Çavuşoğlu, Ebrd Başkanı Suma Chakrabarti ile Görüştü, System.String[]
Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi başlıklı konferansa için Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Konsey Binası'nda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Suma Chakrabarti ile görüşme - Duruel

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:39 Kaynak: DHA

Avrupa, Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Brüksel, Dünya
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