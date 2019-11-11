Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: 'Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz'

Çavuşoğlu: "Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acun Ilıcalı ile sarılması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti.

Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acun Ilıcalı ile sarılması

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (6)

Mevlüt Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31 Kaynak: AA
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