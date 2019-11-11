Çavuşoğlu: "Eğitime yardım etmeye devam edeceğiz"
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması -Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acun Ilıcalı ile sarılması ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:31 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Acun Ilıcalı ile sarılması
ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi akademik yıl açılışı ilk dersinde hitap etti. (6)
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