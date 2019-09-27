Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı -...
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Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı -...

42 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı.

Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı -...

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:30 Kaynak: AA
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