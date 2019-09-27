Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı -...
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 06:30 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 26. Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katıldı.
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