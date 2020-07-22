Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:23 Kaynak: DHA
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