Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü - Son Dakika
Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştüEkvator Ginesi, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi'nde Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
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23.07.2020 00:24:46. #1.13#
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