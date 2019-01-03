Çavuşoğlu-el Hakim Görüşmesi
29 dakika önce
- Dışişleri konutu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile Dışişleri Konutu'nda bir araya geldi.
- Dışişleri konutu Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu Irak
Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el Hakim ile Dışişleri Konutu'nda bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Hakim, başbaşa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşmelere de başkanlık etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:38 Kaynak: AA
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