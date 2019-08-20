Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi
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Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Hill, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:18 Kaynak: AA
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