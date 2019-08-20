Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill
ile basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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