Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

22.12.2020 11:37
Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'ya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettik. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı gelecek yıl Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde yapılacak. Güneydoğu Asya'da kilit ortağımız dost ve kardeş Endonezya'yla ilişkiler her alanda gelişiyor" ifadelerini kullandı.


Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, Endonezya Devlet Başkanı Widodo ile görüştü - Son Dakika Dünya


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