Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel... - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel...

6 saat önce

Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır."

Vladimir Putin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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