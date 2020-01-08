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Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel...
6 saat önce
Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:40 Kaynak: AA
Çavuşoğlu: "(Erdoğan-Putin görüşmesi) Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır."
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