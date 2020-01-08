Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya... - Son Dakika

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Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya...
6 saat önce
Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:38 Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Erdoğan-Putin görüşmesinde İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD- İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti
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