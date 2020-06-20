Çavuşoğlu: "(Ermenistan'ın Karabağ işgali) Buralar Azerbaycan'ın toprakları" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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"( Ermenistan'ın Karabağ işgali) Buralar Azerbaycan'ın toprakları. Bu sorunun çözümünde maalesef AGİT üçlüsü üzerine düşen görevi yeterince yapmadı.

"Biz her konuda olduğu gibi Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları ve Karabağ meselesinde de kardeş Azerbaycan'ın yanındayız. Bundan sonra da yanında olacağız"