Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:56 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
AA Editör Masası
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimle doğrudan bir temasımız yok"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
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