Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok'

Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: AA Editör Masası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

AA Editör Masası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (4)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rejimle doğrudan bir temasımız yok"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok"

Çavuşoğlu: (Esed rejiminin) Adana mutabakatını istese de uygulama kapasitesi yok

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir?
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