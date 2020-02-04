Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, 'Rusya ile bunu durdurmak için çaba... - Son Dakika

Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba...

6 saat önce

Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz.

Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek,

Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" dedi.

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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