Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, 'Rusya ile bunu durdurmak için çaba... - Son Dakika
Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba...
6 saat önce
Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, "Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" dedi.
Son Dakika Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok Rus taksi sürücüsünden tepki çeken 'koronavirüs şakası' Rusya'da taksi şoförü müşterilerine 'koronavirüs' şakası yaptı