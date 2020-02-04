Çavuşoğlu, Esed rejiminin arsızlığının arttığını belirterek, " Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi

Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok