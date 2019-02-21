Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Çavuşoğlu, Esnaf Ziyaretinde Bulundu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aydın'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Aydın programı kapsamında iş insanlarıyla bir araya gelen Çavuşoğlu, daha sonra Kuşadası ilçesine geçti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki taksici esnafının çay davetini kabul eden Bakan Çavuşoğlu, burada esnafla çay içti, sorunlarını dinledi.

Bu sırada Bakan Çavuşoğlu'nun yanına gelen vatandaşlar, ilçenin üzerine ölü toprağı serildiğini, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan'ın seçilmesiyle o toprağın kalkacağını ifade etti.

Mağazalarını yeni açtıklarını belirten esnafın da davetini geri çevirmeyen Bakan Çavuşoğlu, burayı ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan da eşlik etti.

Çavuşoğlu, daha sonra turizm sektörünün temsilcileriyle bir otelde bir araya geldi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:59 Kaynak: AA

Aydın, Politika
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