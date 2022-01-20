Üye Girişi
Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

20.01.2022 15:51
Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef FETÖ, darbe girişiminden sonra tüm Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hemen hemen değişik isimler adı altında sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Maalesef FETÖ, darbe girişiminden sonra tüm Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hemen hemen değişik isimler adı altında sürdürüyor." dedi.

Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Eva-Maria Liimets'le Bakanlık'ta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Estonya arasındaki diplomatik ilişkilerin yaklaşık 100 yıl geçmişe sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Ankara ile Tallin arasındaki ilişkilerin yerinden inşasının 30. yıl dönümünü geçen yıl kutladıklarını hatırlattı.

Estonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde kısa sürede önemli mesafeler katedildiğini belirten Çavuşoğlu, Liimets ile yaptıkları görüşmede iki dost ve müttefik ülke olarak ilişkilerin daha da ileri nasıl götürülebileceğini, hangi alanlarda geliştirebileceğini açık ve samimi şekilde değerlendiklerini, Türkiye-Estonya arasındaki ilişiklerin her alanda geliştirilmesi konusunda iradelerini bir kez daha ortaya koyduklarını söyledi.

Çavuşoğlu, görüşmede gelecek dönemde başta parlamentolar arası olmak üzere Türkiye-Estonya arasındaki gerçekleştirilecek ziyaretleri birlikte koordine edecekleri bilgisini paylaştı.

Salgın döneminde bile Türkiye ile Estonya arasındaki ticaretin çok etkilenmediğine işaret eden Çavuşoğlu, geçen yıl iki ülke arasındaki ticarette ciddi artış yaşandığını belirtti.

Türkiye ile Estonya arasındaki ticareti 500 milyon dolara çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un da bu yıl içinde Estonya'yı ziyaret edeceğini aktardı.

Çavuşoğlu, Estonya'nın bilgi teknolojisi konusunda öncü bir ülke ve bu konuda Avrupa'da en çok bilinen hatta Avrupa Birliği'nin "başkenti" olarak adlandırılan bir ülke olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu ülkeye yaptıkları ziyarette Estonya'nın bu tecrübesini yerinde görme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Güvenli turizm konsepti sayesinde Estonyalı turist sayısı arttı

Türk firmalarının Estonya'daki yatırımlarına da değinen Çavuşoğlu, "Estonya'nın e-İkamet programı vasıtasıyla kurulan şirket sayısı itibarıyla Türkiye, Türk firmaları dördüncü sırada. Türk firmalarını Estonya'da daha fazla yatırım yapmaları için teşvik ediyoruz. Diğer taraftan Estonya'dan da ülkemize hem girişimci hem de daha fazla turist bekliyoruz. " diye konuştu.

Çavuşoğlu, özellikle güvenli turizm konseptinden sonra geçen yıl Estonya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında ciddi artış yaşandığını, bir önceki yıl Türkiye'ye gelen Estonyalı turist sayısı 5 bin iken bu sayının 2021'de 47 bine ulaştığına dikkati çekti.

Türk Hava Yollarının İstanbul-Tallin arasındaki uçuşlara yeniden başlaması, yaz aylarında da Tallin- Antalya arasında seferler düzenlemesiyle Estonyalı turist sayısındaki artışın sağlandığını dile getiren Çavuşoğlu, gelecek dönemlerde bu artışın daha da hızlanacağını düşündüklerini ifade etti.

Estonya ile Türkiye arasında eğitim alanında da iş birliğinin geliştiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Tallin Üniversitesine bağlı Türkoloji Ana Bilim Dalı bölümünün 1997'den bu yana faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, Liimets ile yaptığı görüşmede NATO- Rusya toplantısı, Ukrayna-Rusya gerginliği, NATO'nun Rusya'ya vereceği yazılı cevap gibi konuları da ele aldıklarını kaydetti.

Görüşmede, Türkiye ile Estonya arasında savunma sanayi iş birliğini geliştirme konusunu da ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Estonya Genelkurmay Başkanı Martin Herem'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini aktardı.

Baş başa yaptıkları görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede Türkiye'nin beklentilerini Liimets'e ilettiğini belirten Çavuşoğlu, "Maalesef FETÖ, darbe girişiminden sonra tüm Avrupa ülkelerinde faaliyetlerini hemen hemen değişik isimler adı altında sürdürüyor ve iadesini istediğimiz bir şahıs dahil beklentilerimizi söyledik." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Liimets ile Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de değerlendiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye-AB ilişkilerinde Türkiye'ye, daha pozitif bir atmosferde ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hatta üyeliğimiz konusunda bugüne kadar en güçlü desteği veren Baltık ülkeleri olmuştur, diğer dost ülkelerle beraber ve Estonya'ya da bu bakımdan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. AB'den beklentilerimizi de Sayın Bakan'a çok açık şekilde, dostane şekilde ben ve arkadaşlarım birlikte anlattı."

Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesini de değerlendikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, 2019'da Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik, sebepleri ve Türkiye'nin bu konuda neler düşündüğünü Liimets ile paylaştıklarını aktardı.

Liimets ile hem baş başa hem de heyetler arasında yaptıkları görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, başta Türkiye- Ermenistan normalleşmesi olmak üzere bazı bölgesel gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Estonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de şaşırtan yaprak dökümü! Takımın yıldızları vedaya hazırlanıyor         
16:13
Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı? Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?         
15:58
Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı? Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?         
15:44
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi Engelli çocuğa yaptıkları yanına kar kalmadı! ''Fakirlik iğrençtir'' diyen öğretmene 3 ay 15 gün hapis cezası verildi         
14:42
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06
TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız TÜİK Başkanı "Bir yanlışa imza atarsam 84 milyonun hakkını yemiş olurum" dedi! Kılıçdaroğlu: 84 milyonun ahını aldınız         
13:28
Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz Survivor All Star'daki sürgün adası yeniliği Demet Akalın'ı sinirlendirdi: Zevksiz         
12:05
BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir         
10:46
Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak Belediye başkanlığından sonra, AK Parti'den de istifa etti! Rasim Arı'nın yeni durağı İYİ Parti olacak         
10:19
İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yola çıktı! Kartal açıklarında karaya oturan gemide yangın çıktı!         
10:19
Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı Kar esareti devam ediyor! TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Nurdağı yönü tekrar ulaşıma kapandı         
09:36
TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer'in istifa ettiği iddiası gündem oldu         
09:25
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile birlikte görüntülendi         
09:04

Son Dakika Haberleri
15:58 Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Fırat Bulut, bu eski düşmanı hatırlayacak mı?
15:56 Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam
15:54 Liberya'da kilise ayini sırasında izdiham: 29 kişi hayatını kaybetti
13:41 6 ay önce eşini kaybeden kadının en yakın arkadaşını çaldılar!
15:53 Süper Lig'de son durum: Üç haftalık maç programı ve Türkiye Kupası Son 16 Turu programı belli oldu
15:52 Evde çıkan yangın iki kardeşi ayırdı: 11 yaşındaki ağabey öldü, 8 yaşındaki kardeş yaralı
15:45 En büyük ithalatçıyız! Her şeyimizi Ruslardan alıyoruz! Onlar ise geri gönderiyor
15:44 Camdaki Kız'da bugün ne olacak? Nalan ve Sedat ayrılacak mı?
15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
15:39 Bir Zamanlar Çukurova izleyicisiyle bu akşam buluşuyor! Züleyha ve Hakan evlenebilecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2022 16:16:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çavuşoğlu, Estonya Dışişleri Bakanı Liimets ile ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement