Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu, etiyopya dışişleri bakanı gedu andargachew alene ile görüştü
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Çavuşoğlu, etiyopya dışişleri bakanı gedu andargachew alene ile görüştü

1 saat önce

Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştüABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü.

Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü

ABD, (DHA)- BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew Alene ile görüştü.

Çavuşoğlu, etiyopya dışişleri bakanı gedu andargachew alene ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, New York, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:01 Kaynak: DHA
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