Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.



Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.