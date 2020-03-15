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Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı
13 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:33
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