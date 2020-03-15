Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı - Son Dakika Dünya

Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı

13 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.


Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Mevlüt Çavuşoğlu, Everest Dağı, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 15:47:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu: Everest'te mahsur kalan iki Türk kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]