Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu - Son Dakika

Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Everest'te mahsur kalan Türk vatandaşlarının kurtarıldığını duyurdu, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Himalayalar'da Everest Dağı'nda mahsur kalan iki Türk vatandaşının kurtarıldığını açıkladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabında "Everest'te mahsur kalan vatandaşlarımız Muhammed Emin Özyazıcı ve Muratcan Kaya'yı helikopterle dağdan aldık. Uçakla en kısa sürede ülkemize getireceğiz." paylaşımını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu'nun hesabında, Özyazıcı ve Kaya'nın dünyanın en yüksek zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken mahsur kaldıkları ve Nepal'deki bir köye sığındıkları bildirilen haber ile Türk vatandaşlarının helikopter içinde çekilen fotoğraflarına da yer verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Everest Dağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:20 Kaynak: AA
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