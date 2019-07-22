Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok
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Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok

36 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok" dedi.
(İHA)
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
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