Çavuşoğlu: F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok
36 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:30 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya
'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin 2020 yılının ilk aylarında aktif hale getirileceğini belirtti. Çavuşoğlu, "F-35 projesinden çıkarılma konusunda bir adım yok" dedi.
(İHA)
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