Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(F-35) Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir"
Son Dakika Güncel Haber

Çavuşoğlu: "(F-35) Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir"

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Çavuşoğlu ile Tunis'in tokalaşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis, ortak basın toplantısı düzenledi. -4-
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(ABD ile güvenli bölge mutabakatı) Henüz detaylandırılması gereken birçok konu var"
Çavuşoğlu: "Söylediğimiz ABD'nin bir oyalama taktiğinin geçerli olmayacağı. Maalesef Münbiç'te böyle bir oyalamaya gittiler, sözlerini tutmadılar"
Mevlüt Çavuşoğlu, Sierra Leone, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2028'i istediğimizi UEFA'ya ilettik
Çavuşoğlu'ndan 'Güvenli Bölge' açıklaması: ABD ile detaylandırılması gereken konular var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma 100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:08:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "(F-35) Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılması söz konusu değildir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]