Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü - Son Dakika

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, organizasyona katıldığı için çok memnun olduğunu ifade ederken, "Burada olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda da bu teşkilatın daha etkili olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Fas Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Türkiye-Fas ilişkilerini ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik işbirliği çok önemli bir yer tutuyor. İkili ticaret hacmimiz artış gösteriyor. İkili ticaret hacminde bir denge kurmalıyız. Bu ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığımızdan Fas'a ziyaret gerçekleşecek. Fas'a Türk yatırımlarını artıracağız" ifadelerini kullandı. Bölgesel meselelerin de ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki meseleleri de ele aldık. Fas'la Türkiye'nin bölgesel meselelere ortak bakış açısına sahip olması beni çok memnun ediyor. Biz askeri çözüm değil politik çözümler üretmek istiyoruz. Suriye meselesinde de, Libya meselesinde de, Yemen meselesinde de politik çözüm arayışındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çavuşoğlu-Bourita ortak basın toplantısı