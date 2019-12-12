Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü

43 dakika önce

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü.

Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü, System.String[]

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50'inci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, organizasyona katıldığı için çok memnun olduğunu ifade ederken, "Burada olmaktan çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda da bu teşkilatın daha etkili olması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Fas Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde Türkiye-Fas ilişkilerini ele aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele aldık. Ekonomik işbirliği çok önemli bir yer tutuyor. İkili ticaret hacmimiz artış gösteriyor. İkili ticaret hacminde bir denge kurmalıyız. Bu ayın sonuna kadar Ticaret Bakanlığımızdan Fas'a ziyaret gerçekleşecek. Fas'a Türk yatırımlarını artıracağız" ifadelerini kullandı. Bölgesel meselelerin de ele alındığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bölgemizdeki meseleleri de ele aldık. Fas'la Türkiye'nin bölgesel meselelere ortak bakış açısına sahip olması beni çok memnun ediyor. Biz askeri çözüm değil politik çözümler üretmek istiyoruz. Suriye meselesinde de, Libya meselesinde de, Yemen meselesinde de politik çözüm arayışındayız" dedi.


İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da askeri helikopter düştü: 2 pilot hayatını kaybetti
Barış Pınarı Harekat bölgesinde 75 adet Claymore tipi mayın imha edildi Son dakika: Parti için resmi başvuruyu yapan Davutoğlu'nun ekibinden ilk açıklama: Partinin logosu ve ismi yarın açıklanacak Eski milletvekili Ayhan Sefer Üstün yeni partinin kurulduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
21:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün adeta binlerce yılın intikamını alma hissi ile girişilen bir saldırı... - Son Dakika
21:10 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
21:10 Bayburt'ta katil zanlısının yakalanma anı kamerada - Son Dakika
21:08 Uludağ'da kaybolan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu: "Umudumuzu kesecek hiçbir şey yok" - Son Dakika
21:04 KADEM'den KARDEMİR'e ziyaret - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 21:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]