Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü - Son Dakika

Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü

6 saat önce

Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştüFas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.

Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü

Fas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü.

Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı, Hükümet, DHA, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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