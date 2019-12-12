Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü - Son Dakika

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Çavuşoğlu, fas hükümet başkanı el othmani ile görüştü
6 saat önce
Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştüFas, (DHA)- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Fas'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Hükümet Başkanı El Othmani ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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