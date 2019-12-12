Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika

Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

6 saat önce

Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıFas, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.

Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Fas, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı.

Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, DHA, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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