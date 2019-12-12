Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika

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Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı
6 saat önce
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldıFas, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas'ta İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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