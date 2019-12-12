Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2 - Son Dakika

Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2

6 saat önce

Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2.

Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2

Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2

Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
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