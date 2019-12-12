Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2 - Son Dakika

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Çavuşoğlu, fas'ta iit'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2
6 saat önce
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:13 Kaynak: DHA
Çavuşoğlu, Fas'ta İİT'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı -2
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